Tennisbond houdt hoop op voorjaarscompetitie

,,De tenniscompetitie is in tegenstelling tot de competitie bij veel andere sporten nog niet begonnen. We proberen er alles aan te doen om de competitie op enige manier door te laten gaan”, zegt algemeen directeur Erik Poel van de tennisbond. ,,Uiteraard staat de gezondheid van onze leden hierbij voorop.”

De KNLTB-directeur wijst erop dat voor veel clubs de competitieperiode een belangrijke bron van inkomsten is die ze niet kunnen missen. De bond benadrukt dat de adviezen vanuit het RIVM en NOC*NSF strikt worden opgevolgd. De start van de voorjaarscompetitie en de jeugdcompetitie is voorlopig uitgesteld naar begin mei.

,,We realiseren ons dat tennis bij uitstek een sport is die je op veilige afstand van elkaar kan uitoefenen”, aldus Poel. De bond heeft verschillende competitiescenario’s klaar liggen. De KNLTB hoopt op het scenario waarin de voorjaarscompetitie in het weekend van 9 en 10 mei van start gaat. ,,Welke keuze we ook maken, het zal ingrijpende gevolgen hebben voor verenigingen, spelers en onze organisatie. Daarom nemen we de tijd om een beslissing te nemen.”