Tenniser Zverev gaat gebukt onder beschuldigingen ex-vriendin: ‘Zo ben ik niet opgevoed’

Roeblev verslaat Coric in finale in Sint-Petersburg

18 oktober De Russische tennisser Andrej Roeblev is bezig aan een bijzonder succesvol jaar. Hij won zondag het ATP-toernooi in Sint-Petersburg en dat was al zijn vierde toernooizege van dit jaar. Hij was voor de uitbraak van de coronapandemie de beste in Adelaide en Doha en zegevierde na de coronapauze ook al in Hamburg.