Tennisfans volgende maand toch welkom in Ahoy bij ABN Amro-toernooi

Nu het kabinet ervoor kiest om de horeca, cultuur en sport te openen tot 22 uur in de avond, is de organisatie in Rotterdam van gedachten veranderd. De deuren van Ahoy gaan vanaf maandag 7 februari toch open voor publiek, maximaal 1250 mensen per sessie. Juist in een vroeg stadium had toernooidirecteur Richard Krajicek laten weten dat er ook dit jaar lege tribunes zouden zijn. Ook al deed die aanblik hem vorig jaar pijn. Maar door de korte voorbereidingstijd was het de enige optie, luidde vorige week de uitleg. De baan zou opnieuw worden uitverlicht, tegen de donkere tribunes, om het voor televisiekijkers over de hele wereld zo aangenaam mogelijk te maken.