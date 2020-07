Tennisfans weer welkom op Roland Garros, Spaanse voetbalstadions blijven langer leeg

Becker haalt via Twitter uit naar 'rat' Kyrgios

30 juni Boris Becker heeft via Twitter uitgehaald naar Nick Kyrgios, die maandag zijn ongenoegen uitsprak over het gedrag van Alexander Zverev. Becker (52) was niet gediend van de videoboodschap van Kyrgios.,,Ik hou niet van ratten! Iedereen die medespelers uitdaagt, is geen vriend van mij! Kijk in de spiegel, want je denkt dat je beter bent dan wij", schreef de zesvoudig grandslamkampioen. Landgenoten Becker en Zverev hebben nauw contact samen.