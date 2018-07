Tennisfederatie ITF botst met ATP

De mannenbond ATP maakte gisteren bekend dat het toernooi voor koppels begin 2020 weer wordt gehouden. Niet op de oude locatie in Düsseldorf, maar in Australië als aftrap van het seizoen. De ITF spreekt van een gemiste kans' om het tennis vooruit te helpen.



De internationale federatie werkt aan een nieuwe opzet van de Davis Cup, het landentoernooi dat ieder jaar wordt gehouden. De ITF wil de Davis Cup ombouwen tot een evenement met achttien landen, dat met ingang van 2019 in een week tijd (in november) wordt afgewerkt in plaats van verspreid over het jaar.