Tenniskoppels trekken de aandacht op Wimbledon, waar de liefde dit jaar ouderwets in de lucht hangt

Tallon Griekspoor in eerste ronde Wimbledon onderuit na onderbre­king van 31 uur

Tallon Griekspoor is uitgeschakeld op Wimbledon. De beste tennisser van Nederland kon vanavond na een lange onderbreking zijn partij tegen Márton Fucsovics nog afmaken, maar verloor in de eerste ronde van de Hongaar: 6-4, 6-2, 6-4. Gijs Brouwer en Botic van de Zandschulp komen door de vele regenval in Londen donderdag pas in actie in de eerste ronde.