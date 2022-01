Tennislegende Chris Evert (67) heeft eierstokkanker

Franse minister van Sport: ‘Novak Djokovic welkom op Roland Garros’

Novak Djokovic mag in het voorjaar 'gewoon' deelnemen aan Roland Garros. Volgens de minister van Sport, Roxana Maracineanu, geldt er in mei in Frankrijk geen inreisverbod voor ongevaccineerden. Mensen die niet gevaccineerd zijn, krijgen in Frankrijk wel te maken met strengere regels, aldus Maracineanu.

7 januari