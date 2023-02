Tennislegende Venus Williams voorlopig aan de kant

Williams moest aanvankelijk even bijkomen nadat ze de blessure had opgelopen. ,,Ik was er best wel door overdonderd. Ik was hiervoor al lang geblesseerd en kon niet geloven dat ik wéér moest revalideren. Na ongeveer een week maakte ik doktersafspraken en dacht ik na over hoeveel tijd het me kost om terug te keren op de baan.” Williams sprak daar nu geen verwachting over uit.