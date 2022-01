Tennisser Andy Murray voor het eerst sinds 2019 in een finale

Murray is door een wildcard al zeker van deelname aan de Australian Open. De Brit neemt het in de eerste ronde van de grandslam op tegen de als 21e geplaatste Nikoloz Basilashvili. Die loting lijkt in eerste instantie zwaar, maar Basilashvili dolf enkele dagen geleden ook al het onderspit tegen Murray. De voormalig nummer 1 van de wereld zegevierde in de tweede ronde van het ATP-toernooi in Sydney, waar hij nu dus de finale bereikt heeft, in drie sets.