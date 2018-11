Tennissers denken aan het milieu in Londen

Tennisvakbond ATP en het bestuur van The O2, de hal in Londen waar de seizoensfinale wordt gehouden, willen hiermee bijdragen aan duurzaamheid en een beter milieu.

,,Als toptennissers hebben we een voorbeeldfunctie voor de komende generaties,” zegt de Zuid-Afrikaan Kevin Anderson, vicevoorzitter van de spelersraad van de ATP. ,,We zitten in de bevoorrechte positie dat we voor positieve veranderingen kunnen zorgen, hoe klein ze ook zijn. Samen met veel van mijn collega’s wil ik me graag inzetten voor bescherming van het milieu en vermindering van het plastic afval.”