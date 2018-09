Tennissers treffen Tsjechië in Davis Cup

In het veranderde systeem spelen in november achttien landen om de titel, in een evenement dat in een week wordt afgewerkt. De vier halvefinalisten van dit jaar, Frankrijk, Spanje, Kroatië en de Verenigde Staten, zijn direct geplaatst. Argentinië en Groot-Brittannië kregen een zogenoemde wildcard.

Captain Paul Haarhuis was niet onverdeeld gelukkig: ,,Het is jammer dat we opnieuw een uitwedstrijd spelen. Het is een zware loting. Tsjechië heeft met Tomas Berdych en Jiri Vesely twee spelers in de top 100 van de wereld staan. We gaan er met het team alles aan doen om de winst binnen te halen, zodat we mee kunnen doen aan het vernieuwde Davis Cup eindtoernooi.''