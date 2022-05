Tennissers Zverev en Tsitsipas in halve finales Madrid

met Video Herstelde Botic van de Zandschulp toont karakter in Madrid en zet opmars voort

Twee dagen nadat hij moest opgeven in de finale van het tennistoernooi van München heeft Botic van de Zandschulp zijn opmars weer voortgezet. De 26-jarige Veenendaler overleefde in de eerste ronde in Madrid tegen Pablo Carreño Busta drie matchpoints en won in een bloedstollende partij op karakter in drie sets: 6-7 7-6 6-3.

4 mei