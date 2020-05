Tennisster Gauff over politiegeweld in VS: ‘Ben ik de volgende?’

Federer passeert Messi als best betaalde sporter ter wereld

29 mei Roger Federer is de nieuwe nummer één van de wereld. Niet op de ranking van de ATP, maar op de lijst van Forbes van de best betaalde sporters over de laatste twaalf maanden. Volgens het Amerikaanse zakenblad is de Zwitser dit jaar goed voor een inkomen van 106 miljoen dollar, ruim 95,5 miljoen euro.