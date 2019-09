Tennisster Osaka naar finale in Osaka

Medvedev blijft ook in thuisland winnen, Tsonga door in Metz

20 september Daniil Medvedev is in de vorm van zijn leven. De nummer 4 van de wereld nam het in de kwartfinales van het ATP-toernooi in Sint-Petersburg op tegen landgenoot Andrei Roeblev, maar kende weinig problemen. In twee sets stoomde hij door naar de halve finales: 6-4 en 7-5.