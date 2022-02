Tennisster Svitolina doneert prijzengeld WTA-toernooi aan Oekraïense leger

De nummer 15 van de wereld zei tegen sportzender Eurosport dat haar familie en vrienden die nog in Oekraïne zijn het land momenteel verdedigen, en dat zij graag wil helpen. ,,Iedereen is doodsbang, iedereen is er kapot van’’, zei ze. ,,Mijn familie is daar, net als veel van mijn vrienden die het land niet hebben verlaten. Ze vechten voor hun leven, sommigen vechten voor ons land. Daar is veel moed voor nodig.’’