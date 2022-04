Tennisster uit Kirgizië tot eind 2029 geschorst voor matchfixing

Robredo (39) sluit carrière af in Barcelona: ‘Mijn vrouw en dochter hebben alles veranderd’

Tommy Robredo heeft zijn loopbaan afgesloten in Barcelona. De 39-jarige Robredo, voormalig nummer 5 van de wereld, was in de eerste ronde kansloos tegen landgenoot Bernabé Zapata Miralles (6-1 6-1). Hij werd desondanks na afloop toegejuicht door het publiek. De Spanjaard sloot zijn carrière af op de plek waar hij in 1999 zijn eerste ATP-toernooi speelde.

