Tennisster Zheng heel dicht bij eerste titel op WTA-Tour

Schoofs al vroeg uitgescha­keld in Karslruhe

31 juli Bibiane Schoofs is in de tweede ronde van het WTA-toernooi in Karlsruhe uitgeschakeld. De Nederlandse tennisster, nummer 156 op de wereld, boog in twee sets voor de Georgische Ekaterine Gorgodze: 5-7 5-7. Schoofs had in de eerste ronde gewonnen van de Duitse Katharina Hobgarski.