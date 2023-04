Tennissters beginnen in Billie Jean King Cup in Antalya met zege op Letland

Botic van de Zandschulp laat zege glippen en loopt kwartfina­les Miami mis

Botic van de Zandschulp is in Miami tegen een pijnlijke nederlaag opgelopen. De Nederlander kreeg de kans om voor het eerst in zijn carrière de kwartfinales van een masterstoernooi te bereiken, maar hij kon ondanks een voorsprong van een set en een break niet doordrukken tegen de Fin Emil Ruusuvuori: 6-4, 4-6, 5-7.