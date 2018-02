Tennissters maatje te klein voor VS

King Roger Federer traint met De Bakker in Ahoy

11 februari Roger Federer heeft vandaag na aankomst in Rotterdam meteen even een balletje geslagen. De 36-jarige Zwitser, die komende week na zes jaar weer aan kop van de wereldranglijst kan komen, trainde op het centercourt in Ahoy met Thiemo de Bakker. De training bleef beperkt tot een paar minuten ballen over en weer slaan.