Teruggekeerde Murray legt het af tegen Canadees talent in New York

us openAndy Murray heeft het in de tweede ronde van de US Open moeten afleggen tegen het Canadese talent Felix Auger-Aliassime. De voormalige nummer 1 van de wereld verloor in drie sets van de 20-jarige Canadees: 6-2 6-3 6-4. De eenzijdige partij duurde ruim twee uur.

Voor Murray was het feit dat hij in New York weer op de baan stond al een overwinning op zich. De Schot speelde begin vorig jaar op de Australian Open zijn laatste grandslamtoernooi in het enkelspel. Kort daarna onderging hij een heupoperatie. Het was op dat moment hoogst onzeker of de winnaar van drie grandslamtitels ooit nog zou terugkeren op de baan. Murray vreesde voor het einde van zijn carrière. Met een deels metalen heup staat de 33-jarige Schot nu toch weer te tennissen.

Murray won eerder in de week in de eerste ronde in vijf sets van de Japanner Yoshihito Nishioka. Hij stond toen bijna 5 uur op de baan. De Schot, die na jarenlang blessureleed zijn carrière weer probeert op te bouwen, was donderdagavond in het Arthur Ashe-stadion van New York echter vrijwel kansloos tegen de fitte en goed serverende Auger-Aliassime, die de hele partij domineerde.

Volledig scherm Murray moet feliciteert Felix Auger-Aliassime. © AP

De talentvolle Canadees, als vijftiende geplaatst, sloeg 24 aces en 52 winners. Murray kon daar slechts twee aces en negen winners tegenover zetten. Toch hield de routinier geen slecht gevoel over aan zijn optreden in New York. ,,Ik ben positiever over wat ik kan laten zien op de grand slams dan voordat ik hier naartoe kwam. Ik ben er in ieder geval weer bij. Ik moet nu nog sterker en fitter worden om ook partijen van vijf sets aan te kunnen. Dat kost helaas wel wat tijd.”

De Brit, in 2012 winnaar van de US Open, is door blessureleed afgezakt naar plek 115 op de wereldranglijst. ,,Ik sta niet voor niets op die positie. Dat zegt iets over mijn spel. Het moet beter als ik wil klimmen op de ranglijst en echt de strijd wil kunnen aangaan met de top.”

Murray wil eind deze maand ook aantreden op het gravel in Parijs voor Roland Garros. ,,et wordt extreem moeilijk om nog een grandslamtoernooi te winnen. Dat was het al toen ik twee normale heupen had en nu helemaal. Maar ik blijf het proberen.”

Met Auger-Aliassime, Denis Shapovalov (21) en Vasek Pospisil (30) staan voor het eerst drie Canadese tennissers in de derde ronde van een grandslamtoernooi.