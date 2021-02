Thiem gaat kansloos onderuit tegen Dimitrov

Thiem, de nummer 3 van de wereld, gaf in zowel de eerste als tweede set een 3-1-voorsprong uit handen. In de derde set was zijn verzet verbroken en won hij nog maar zes punten. De laatste set duurde iets meer dan twintig minuten.

In de vorige ronde had Thiem, eind vorig jaar winnaar van de US Open, een zware vijfsetter gespeeld tegen Nick Kyrgios. Dimitrov daarentegen hoefde slechts zeven games te spelen tegen Pablo Carreño Busta, die bij 6-0 1-0 geblesseerd opgaf. Ook in 2014, 2017 en 2018 haalde Dimitrov de kwartfinales in Melbourne.