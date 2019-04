Thiem klopt Medvedev in Barcelona

Na een kwartier had Medvedev een 3-0-voorsprong te pakken, maar in het daaropvolgende uur won hij nog maar één game. Na 73 minuten maakte Thiem het af met een volley.



Voor Thiem, de nummer 5 van de wereld, is het zijn tweede titel van het seizoen. Vorige maand beleefde hij het voorlopige hoogtepunt van zijn carrière door Indian Wells op zijn naam te schrijven.



De afgelopen drie jaar was Nadal een klasse apart op het toernooi van Barcelona. De titelhouder verloor in de halve eindstrijd met tweemaal 6-4 van Thiem.