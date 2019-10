Thiem knokt zich naar finale in Peking

Schuurs verliest van ex-part­ner in Peking

3 oktober Demi Schuurs is er niet in geslaagd de halve finales te bereiken van de China Open. In de kwartfinale in Peking verloor de 26-jarige Limburgse met haar dubbelpartner Anna-Lena Grönefeld in de supertiebreak van het Amerikaanse duo Sofia Kenin en Bethanie Mattek-Sands: 2-6 6-4 10-8.