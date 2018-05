Thiem maakt einde aan record Nadal

Gravel Het geheim van Bertens: glijden, krachtige benen en haar swingtech­niek

14:51 Maria Sjarapova voelt zich op gravel soms als een koe op schaatsen, voor Kiki Bertens is het gemalen baksteen haar favoriete ondergrond. Wat maakt Bertens, die vanmiddag na een aantal spectaculaire overwinningen de Française Caroline Garcia treft in de halve finales op de Masters in Madrid, op gravel zo goed?