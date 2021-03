Thiem moet al in tweede ronde buigen voor Zuid-Afrikaanse qualifier

Griekspoor moet in hoofdtoer­nooi Acapulco opnieuw zien af te rekenen met man die hij versloeg

7:22 Tallon Griekspoor heeft zich in het Mexicaanse Acapulco verzekerd van een plek in het hoofdtoernooi. De 24-jarige Griekspoor was in de derde en laatste kwalificatieronde met 6-3 7-6 (6) te sterk voor de Amerikaan Denis Kudla.