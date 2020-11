Thiem naar finale ATP Finals na weergaloos duel met Djokovic

Thiem neemt het zondag in de eindstrijd in Londen op tegen de winnaar van de tweede halve finale, die gaat tussen de Spanjaard Rafael Nadal en Daniil Medvedev uit Rusland. De ATP Finals krijgt sowieso een nieuwe winnaar, want Thiem, Nadal en Medvedev wisten het eindejaarstoernooi alle drie nog nooit te winnen. Djokovic deed dat al vijf keer, maar de Serviër gaf tegen Thiem na een miraculeuze ontsnapping in de tweede set zelf een comfortabele marge weg in de tiebreak van de derde set.



De Oostenrijker toonde veerkracht en boekte de driehonderdste zege uit zijn carrière. ,,Dit was een mentaal gevecht”, zei Thiem, die nu vijf van de laatste zeven duels met Djokovic heeft gewonnen. “De tiebreak van de tweede set was zó spannend. Ik dacht dat ik na mijn eerste grandslamtitel in New York op zulke momenten wat rustiger zou zijn, maar nee. Ik was net zo nerveus als daarvoor. Alle partijen hier op de ATP Finals zijn zo ‘close’, maar dat komt omdat de beste tennissers ter wereld hier tegenover elkaar staan.”



Zowel Thiem als Djokovic was bijzonder dominant op eigen service. Thiem leverde geen enkele keer zijn servicebeurt in, Djokovic deed dat één keer in de eerste set. De Oostenrijker sloeg wel een paar keer een dubbele fout in de tiebreaks, onder meer op een van zijn matchpoints.