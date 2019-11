Thiem stunt met zege op Federer bij ATP Finals

Nadal hoopt fit te starten aan ATP Finals: ‘Bekijk het van dag tot dag’

8 november Rafael Nadal is optimistisch dat hij fit aan de start kan staan bij de ATP Finals in Londen komende week. De 33-jarige Spanjaard moest zich afgelopen zaterdag voor de halve finale van het masterstoernooi in Parijs afmelden met een buikblessure. ,,Ik bekijk het van dag tot dag” zei Nadal vandaag bij zijn aankomst bij de O2 Arena.