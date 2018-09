Thiem voor het eerst naar kwartfinale op US Open

Bertens na bloedstol­len­de pot onderuit op US Open

1 september Kiki Bertens is in de derde ronde van de US Open gestuit op het 19-jarige toptalent Markéta Vondrousová. Een wisselvallige Bertens vocht voor wat ze waard was, maar verloor na een slopende partij van zo'n tweeënhalf uur in drie sets: 6-7(4), 6-2, 6-7(1).