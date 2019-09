Thiem zet Europa op voorsprong in Laver Cup

US Open-winnares Andreescu heeft nu eigen straat in Canada: ‘Te gek’

17 september Bianca Andreescu heeft een ‘eigen’ straat gekregen in haar geboorteplaats Mississauga, een voorstad van Toronto. Een week na haar eindzege op de US Open werd de 19-jarige tennisster door duizenden stadsgenoten gehuldigd. Andreescu rekende in de finale in New York af met Serena Williams en veroverde zo als eerste Canadese een grandslamtitel.