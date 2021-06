Tiafoe stuurt Tsitsipas na drie sets op Wimbledon al naar huis

Tsitsipas stond eerder deze maand nog in de finale op Roland Garros. Daarin verloor hij in vijf sets van de Serviër Novak Djokovic, die eerder op de dag op Centre Court begon met een zege in vier sets op Jack Draper. Het negentienjarige talent uit Sutton won nog wel de eerste set van Djokovic, die in Londen jaagt op zijn twintigste Grand Slam.



Voor Tsitsipas was het alweer de derde keer in vier deelnames dat hij in de eerste ronde op Wimbledon onderuitging. In 2018 haalde hij nog wel de vierde ronde.



Tiafoe (23) kwam in Londen nog niet verder dan de derde ronde. Hij won voor de eerste keer in zijn loopbaan van een speler uit de top vijf van de wereldranglijst. Zijn beste prestatie op een Grand Slam tot nu toe was begin dit jaar, toen hij op de Australian Open tot de derde ronde kwam.