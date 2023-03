Tiafoe wil meer geluid bij tennis: ‘Tegen iemand die naar NBA gaat, zeg je toch ook niet dat hij zijn mond moet houden?’

Carlos Alcaraz ondanks lichte blessure nog steeds niet te kloppen in 2023

Carlos Alcaraz heeft met moeite zijn ongeslagen status in 2023 behouden. De Spaanse nummer 2 van de wereld knokte zich in Rio de Janeiro bij de laatste vier langs de Chileen Nicolas Jarry: 6-7 (2) 7-5 6-0. In de finale treft Alcaraz de Brit Cameron Norrie, net als vorige week in Buenos Aires.