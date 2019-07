Tiebreak bij 12-12 goed idee? ‘Je kunt niet blijven doorgaan’

Door Lisette van der Geest Misschien is het haar ‘Federerhart’, zo begint Miriam Oremans. ,,Ik ben een ongelofelijke Federerfan, dus hoe dat zondag eindigde, vind ik niet leuk.” Aan de andere kant, ook als Novak Djokovic zondagavond als verliezer was geëindigd en Federer na de bijna vijf uur durende partij met de beker had gestaan, had Oremans een dubbel gevoel overgehouden aan de beslissing van de Wimbledonorganisatie om partijen sinds dit jaar ook in de finale niet tot twee games verschil te laten doorspelen, maar om bij 12-12 in de vijfde set over te gaan tot een tiebreak. Haar ideale slot is het niet. ,,Ik snap wel dat Wimbledon een keuze maakt, we hebben de voorgaande jaren gezien dat het zo lang kan duren dat het niet meer wenselijk is. Maar voor de finale zou ik deze keuze nooit gemaakt hebben, dan zou ik voor het oude concept gekozen hebben. Nu vind ik het afdoen aan de finale”, zegt Oremans.

Marcella Mesker denkt precies tegenovergesteld. Telefonisch vanaf de luchthaven in Londen waar de voormalig tennisster zondag radioverslag deed van de wedstrijd: ,,Met deze twee iconen, met dit niveau aan tennis, in de finale van Wimbledon; een superbeslissing van de organisatie om het zo te laten eindigen, het kon niet mooier.” Om daarna toe te voegen: ,,Op een supertiebreak na dan.” Met een supertiebreak waarin tot tien punten doorgeteld wordt zou het tennis een nóg grotere climax bereiken, zo denkt Mesker. ,,Nu wist je bij 4-1: dat is niet meer in te halen als de telling tot 7 gaat. Bij 10 punten kan dat nog wel. Dan heb je helemaal een supereinde.” Niet alleen het publiek en de populariteit van de sport is gebaat bij dergelijke grenzen, denkt Mesker. ,,De sport heeft er al last van dat het te lang duurt en dat we moeilijk jonge kijkers trekken. Op een gegeven moment zijn zulke partijen ook niet meer om aan te zien”. Maar ook de bescherming van spelers is erbij gemoeid. Een jaar geleden waren John Isner en Kevin Anderson hoofdrolspelers in een marathonpartij van ruim 6,5 uur die 99 games en drie tiebreaks telde. Mesker: ,,Ik geloof dat Anderson na afloop van het toernooi vijf dagen zijn bed niet uitkwam en dat al zijn teennagels eraf lagen. Zulke partijen zijn ook een lijdensweg en heel ongezond.”

Daarnaast denkt Mesker: ,,Het is met iedere set zo dat er een keer een einde aan komt, waarom niet ook bij de vijfde? En met een tiebreak bij 12-12 heb je er in feite al een zesde set aan vastgeplakt. Je kunt niet blijven doorgaan.”



Op het moment dat Djokovic gisteren een minibreak voorstond, wist Oremans genoeg. ,,Federer is de laatste tijd niet heel succesvol in de tiebreaks. Aan de andere kant: Federer had de wedstrijd ook eerder kunnen uitserveren. Zo eerlijk moeten we wel zijn.” Federerhart of niet. Oremans: ,,Ik snap dat het ergens een keer moet eindigen. Maar nu was de spanning en het gevoel in één keer weg. Dat vind ik afbreuk doen aan de hele finale. Maar goed, de keuze is gemaakt door de organisatie, daar deden ze ook een paar jaar over, dus het zal ook niet zomaar veranderen.”