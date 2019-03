Tiener Andreescu ontsnapt aan aftocht in Miami

Roland Garros: meer prijzen­geld en nieuw stadion geopend

21 maart In navolging van de andere drie grandslamtoernooien heeft de directie van Roland Garros het prijzengeld eveneens verhoogd. Bij de komende editie, die op 26 mei in Parijs begint, bedraagt het prijzengeld voor de tennissers in totaal 42,7 miljoen euro. Dat is een stijging met 8 procent in vergelijking met vorig jaar.