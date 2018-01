Tiener De Minaur verrast in Sydney

Haase in toppartij ten onder

13:21 Het is Robin Haase net niet gelukt om de finale te halen van het ATP-tennistoernooi in Auckland. De dertigjarige Nederlander haalde tegen de als vijfde geplaatste Roberto Bautista Agut een hoog niveau, maar de zege ging naar de Spanjaard. Alle sets in Nieuw-Zeeland werden beslist in een tiebreak.