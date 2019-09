Tiger Woods schreeuwt Rafael Nadal naar zege

Zege op Roeblev Primeur Berrettini op US Open: voor het eerst in kwartfina­le grand slam

2 september De Italiaanse tennisser Matteo Berrettini heeft voor de eerste keer in zijn loopbaan de laatste acht bereikt op een grandslamtoernooi. De nummer 25 van de wereldranglijst was bij de US Open in drie sets te sterk voor de ongeplaatste Rus Andrei Roeblev. Na 2 uur en 10 minuten was de 23-jarige Italiaan in New York zeker van de winst: 6-1 6-4 7-6 (6).