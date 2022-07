Tim van Rijthoven geeft geblesseerd op bij challenger in Indianapolis

Kyrgios en Djokovic besluiten Wimbledon met humor: ‘Hongerig naar meer? Nee, ik wil op vakantie’

Nick Kyrgios won in 2017 zijn eerste twee ontmoetingen met Novak Djokovic, in Acapulco en Indian Wells. Vijf jaar later had de Australiër zijn eerste grandslam kunnen winnen met een derde zege op de Serviër, maar Djokovic won voor de vierde keer op rij Wimbledon door in vier sets te winnen. Na afloop kregen beide finalisten het publiek nog flink aan het lachen.

10 juli