Tim van Rijthoven geniet van ‘magisch’ Wimbledon: ‘Het was zo'n mooie ambiance’

Door Rik Spekenbrink Het was zijn debuut op een grand slam en zijn eerste partij om drie gewonnen sets. Maar voor Tim van Rijthoven (25) went alles snel, deze weken. Ruim binnen de twee uur klopte hij de Argentijn Federico Delbonis. Na een onwennige eerste set ging het snel. Het was wel gek om na die tweede set er nog één te moeten spelen. Maar ik walste over hem heen.”

Die ene backhand, op setpunt tegen in de tiebreak van de eerste set, die was van groot belang geweest. Met een harde streep passeerde Van Rijthoven zijn tegenstander. ,,Op zo’n moment komt er iets los bij mij, dan heb ik extra focus op die bal. Ik moest er ook voor gaan, als ik hem half speel, loopt het op niets uit. Maar verlies ik dat punt, en dus die set, moet je het nog maar zien natuurlijk.”

Maar eenmaal op voorsprong verdween het beetje spanning dat de debuterende Van Rijthoven voelde. En hij kreeg grip op de service, en vooral torenhoge opgooi, van Delbonis. Daarna ging het dus rap. ,,Ik kwam in de buurt van mijn niveau in Rosmalen.” Daar won Van Rijthoven twee weken geleden tot ieders verrassing het ATP-toernooi. Wat volgde waren drie bomvolle dagen vol verplichtingen en verzoeken, waarin hij naar eigen zeggen werd geleefd, tot hoofdpijn aan toe.

Vanaf baan 11 had hij tegen Delbonis uitzicht op het honderdjarige Centre Court. ,,Een magisch mooi beeld. Het was zo’n mooie ambiance ook met veel Nederlanders langs de baan.” Enig smetje, buiten zijn schuld om, was het feit dat hij geen rankingpunten verdient met zijn zege. De ATP en WTA hebben daar een streep door gezet, omdat Wimbledon Russen weert vanwege de oorlog. ,,Dat is jammer. Ik kom waarschijnlijk sowieso wel de top honderd in, maar dan was het iets dikker geweest.”