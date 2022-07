Tim van Rijthoven na lang wachten op Centre Court tegen Novak Djokovic

met videoTim van Rijthoven moest flink wat geduld hebben voor hij het in de vierde ronde van Wimbledon mocht gaan opnemen tegen de regerend kampioen Novak Djokovic. Volg die partij hier in ons liveblog.

Het duel tussen de nummer 104 van de wereld en de 20-voudig grandslamkampioen wordt gespeeld op het Centre Court, maar daar waren Jannik Sinner en Carlos Alcaraz eerst nog lang bezig. Sinner wordt de volgende tegenstander van Djokovic of Van Rijthoven.



Sinner won de eerste twee sets verrassend overtuigend (6-1, 6-4), maar Carlos Alcaraz herpakte zich in de derde set. Hij won na 75 minuten uiteindelijk in de tiebreak met 10-8. In de vierde set bleek Sinner toch te sterk voor de Spaanse tiener, die na iets meer dan een uur met 6-3 ten onder ging. De partij duurde uiteindelijk 3 uur en 38 minuten, dus Djokovic en Van Rijthoven moesten flink hun geduld bewaren in de waiting room op Centre Court.

• Van Rijthoven: ‘Ik moest mezelf echt bij de les houden’ Er is geen uiterste starttijd op Wimbledon, maar iedere avond worden de partijen die eventueel om 23.00 uur Engelse tijd (22.00 uur Nederlandse tijd) nog bezig zijn gestopt en de volgende dag hervat. De kans bestaat dus dat Van Rijthoven maandag verder moet tegen Djokovic. Maandagavond staan Botic van de Zandschulp en Rafael Nadal tegenover elkaar op Centre Court in de laatste partij in de vierde ronde.

De 25-jarige Van Rijthoven, debutant op grandslamniveau, ontving van de organisatie een wildcard na zijn verrassende zegereeks op het grastoernooi van Rosmalen. Hij heeft deze week in Londen al drie wedstrijden gewonnen, waarvan twee tegen een geplaatste speler.



Van Rijthoven kan de eerste Nederlander worden in de kwartfinales sinds Kiki Bertens in 2018. In 2004 stond er voor het laatst een Nederlandse man bij de laatste acht: Sjeng Schalken.

Van de Zandschulp in derde partij tegen Nadal

Botic van de Zandschulp neemt het maandag op Wimbledon in de derde en laatste partij op het Centre Court op tegen Rafael Nadal. De inzet is een plek in de kwartfinales.

Voor het duel tussen de beste tennisser van Nederland en de 22-voudig grandslamkampioen wordt eerst een mannenwedstrijd gespeeld en vervolgens een duel uit het vrouwentoernooi. De eerste wedstrijd begint om 14.30 uur Nederlandse tijd.



De dag wordt op het Centre Court ingeluid door de Amerikaan Brandon Nakashima en Nick Kyrgios uit Australië. Vervolgens nemen de Spaanse Paula Badosa en Simona Halep uit Roemenië het tegen elkaar op in de vierde ronde van het vrouwentoernooi.

Volledig scherm Tim van Rijthoven neemt het in de vierde ronde op tegen Novak Djokovic. © AFP