Tim van Rijthoven ondanks rugblessure niet bezorgd over deelname aan US Open

Tim van Rijthoven geeft gebles­seerd op bij challenger in Indianapo­lis

Tim van Rijthoven heeft moeten opgeven in de tweede ronde van een challengertoernooi in de Amerikaanse stad Indianapolis. De tennisser uit Roosendaal stond in zijn partij tegen de Amerikaan Ben Shelton voor, maar kon niet verder spelen vanwege een pijnlijke rug.

21 juli