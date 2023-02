Tim van Rijthoven onderuit op ABN Amro Open: Maxime Cressy te sterk voor Nederlander

Tim van Rijthoven is op de ABN Amro Open in Rotterdam meteen gestrand. Tegen Maxime Cressy was de Nederlander de mindere van de twee: 3-6, 7-6(2), 3-6.

Na het eerdere succes op baan 1 van Gijs Brouwer en Tallon Griekspoor was het vandaag de beurt aan Van Rijthoven (ATP-110), die vorig jaar stuntte door het tennistoernooi van Rosmalen te winnen, om de Nederlandse winstreeks te verlengen. De Brabander liep de Australian Open mis door een rugblessure, maar won wel zijn Davis Cup-wedstrijd voor Nederland. De Amerikaan (ATP-40) kwam daarentegen met een dubbele finaleplaats in Montpellier afgelopen weekend, zowel de enkel- als dubbelfinale werd verloren, in de tas naar Rotterdam.

ABN Amro Open 2023

Bekijk alle uitslagen en het speelschema onderaan dit artikel of hier.

Ouderwets serveerwerk

Beide mannen staan bekend om hun sterke service. Logischerwijs wonnen beide mannen hun enige ATP-titel (Cressy in Newport 2022, red.) op gras, de snelste ondergrond. Het lag dan ook in de lijn der verwachting dat er weinig kansen op een break zouden komen. Maar op het eerste en enige breakpunt van set 1 was het raak. Van Rijthoven verloor zijn servicegame op 2-3 en Cressy snelde naar 2-5.

Bij een 5-2 voorsprong voor Cressy vroeg Van Rijthoven om de fysiotherapeut. Net als vorige maand bij de Australian Open kreeg de Nederlander last van zijn onderrug. Hij gaf bij de fysio aan dat hij niet voluit kon serveren. De Roosendaler serveerde zich probleemloos door de daaropvolgende game. De Amerikaan serveerde daarna de eerste set, die een half uur duurde, eenvoudig uit: 6-3.

Tegenstander onder druk

In de tweede set kreeg de Nederlandse nummer drie meer grip op de service van zijn tegenstander. Van Rijthoven zette meer druk op de servicegames van zijn tegenstander maar kon niet doordrukken. Het timmerwerk, ze sloegen 34 aces over de hele wedstrijd, ging onverminderd verder. Een tiebreak moest uitkomst bieden om de tweede set te beslechten. Hierin drukte de 25-jarige Nederlander wél door en won de tiebreak met 7-2.

Volledig scherm Maxime Cressy verloor afgelopen weekend de finale van Jannik Sinner in Montpellier. © AFP

Serve and volley

In de beslissende set ging het meteen mis voor Van Rijthoven. Hij werd in zijn eerste servicegame van de set meteen gebroken door de Amerikaan. De Nederlander probeerde de achtervolging meteen in te zetten, maar Cressy bleef maar met zijn serve-and-volley-tactiek doorgaan. Hier had de Brabander bij vlagen geen antwoord meer op en zo ging de wedstrijd als een nachtkaars uit. In de laatste game sloeg de Amerikaan nog drie dubbele fouten. Maar dat was niet voldoende om de wedstrijd nog uit handen te geven. De eerste Nederlandse tennisser ligt eruit op het enkelspel: 3-6, 7-6(2), 3-6.

Later vandaag speelt Botic van de Zandschulp zijn eersterondewedstrijd. Tallon Griekspoor kom vanavond laat in actie tegen Alexander Zverev in de tweede ronde. Gijs Brouwer keert morgen terug in Ahoy Rotterdam.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.