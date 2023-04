Tim van Rijthoven op tijd fit voor grasseizoen: ‘Rentree binnen vier tot zes weken’

Met video Botic van de Zandschulp verslaat nummer 4 van de wereld in Miami: ‘Was ongeloof­lijk zwaar’

Botic van de Zandschulp heeft op het masterstoernooi van Miami de vierde ronde bereikt met een overwinning op Casper Ruud, de nummer 4 van de wereld. De Nederlander versloeg de 24-jarige Noor in drie sets (3-6, 6-4, 6-4) en boekte zo zijn eerste overwinning op een speler uit de top 5 van de mondiale ranglijst. De partij duurde bijna drie uur. Van de Zandschulp gaat nu met de Fin Emil Ruusuvuori strijden om een plek in de kwartfinales in Florida.