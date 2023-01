Tim van Rijthoven start tennisseizoen met zege in India, Botic van de Zandschulp mist matchpoint

met VideoTim van Rijthoven is zijn seizoen begonnen met een overwinning in India. Op het ATP-toernooi in Pune was de 25-jarige Nederlander met 6-4, 6-4 te sterk voor de Moldaviër Radu Albot, de mondiale nummer 103. Van Rijthoven staat zelf 111e op de wereldranglijst. Botic van de Zandschulp is 2023 minder voortvarend begonnen.