Timea Babos wint in Taipei

Mladenovic gaat op voor tweede titel op rij in St. Petersburg

3 februari De finale van het tennistoernooi in het Russische St. Petersburg gaat tussen de Française Kristina Mladenovic en de Tsjechische Petra Kvitova. De als vierde geplaatste Mladenovic schakelde in de halve finales de als achtste ingeschaalde Russin Daria Kasatkina uit in drie sets: 3-6 6-3 6-2. Kvitova rekende in de andere halve finale af met de de Duitse Julia Görges, de nummer vijf van de plaatsingslijst: 7-5 4-6 6-2.