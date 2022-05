Titelfavoriete Swiatek heeft drie sets nodig tegen Chinese tiener voor plek in kwartfinale

Derde stunt op rij Tim van Rijthoven blijft uit: Grand Slam-droom in duigen

Tim van Rijthoven is er niet in geslaagd om het hoofdtoernooi van Roland Garros te bereiken. De nummer 202 van de wereld moest het op de drempel van het toernooi afleggen tegen nummer 115 Norbert Gombos. Hij was met 7-6 (6) en 7-6 (5) te sterk.

20 mei