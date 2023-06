Titelhouder Tim van Rijthoven moet zich afmelden voor Libéma Open in Rosmalen: ‘Met pijn in mijn hart’

,,Ik heb grote stappen gemaakt, maar kan op dit moment nog geen volledige wedstrijden spelen. Hopelijk ben ik snel weer terug op de tour en voor volgend jaar staat de Libéma Open zeker weer in mijn schema’’, aldus Van Rijthoven, die vorig jaar voor een enorme sensatie zorgde door het toernooi in Rosmalen op zijn naam te schrijven. Hij verraste toen door in de halve finale te stunten tegen wereldtopper Félix Auger-Aliassime. In de finale won de Brabander van Daniil Medvedev. Auger-Aliassime en Medvedev doen ook dit jaar mee in Rosmalen.