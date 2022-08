Titelhoudster Emma Raducanu én voormalig winnares Naomi Osaka in eerste ronde US Open uitgeschakeld

Titelhoudster Emma Raducanu heeft in de eerste ronde van de US Open verloren van de Franse Alize Cornet. De Franse was in 1 uur en 42 minuten met 6-3 6-3 te sterk voor de Britse Raducanu.

De Britse is slechts de derde vrouwelijke titelverdediger in de geschiedenis van het grandslamtoernooi die in de eerste ronde van het opvolgende toernooi verliest. De vorige keer dat dat gebeurde was in 2017, toen het de Duitse Angelique Kerber overkwam.

,,Vanzelfsprekend ben ik teleurgesteld en heel verdrietig om hier weer te moeten vertrekken”, zei de 19-jarige Britse, die op de US Open vorig jaar haar eerste en enige WTA-titel behaalde, nadat ze was gestart in de kwalificaties. ,,Maar ergens ben ik ook blij, want ik kan nu door met een schone lei.”

Raducanu gaf aan dat ze zonder druk en verwachtingen verder kan bouwen aan haar tenniscarrière en dat de nederlaag haar daarom ook vrijheid geeft. Wel zal ze flink zakken op de wereldranglijst omdat ze veel punten te verdedigen had in New York en waarschijnlijk buiten de top 70 zal vallen. ,,Ik weet niet precies wat mijn ranking gaat worden”, zei ze. ,,Waarschijnlijk heel laag, maar ik denk dat het ergens fijn is om opnieuw te beginnen, een frisse start.”

Naomi Osaka

Ook Naomi Osaka is in de eerste ronde van de US Open uitgeschakeld. De tweevoudig winnares van het Amerikaanse grandslamtoernooi verloor in New York in twee sets van de Amerikaanse Danielle Collins: 7-6 (5) 6-3.

Volledig scherm Naomi Osaka treurt. © AFP

De 28-jarige Collins was dit jaar finaliste van de Australian Open, waar ze de eindstrijd verloor van de inmiddels gestopte Ashleigh Barty. Osaka, voormalig nummer 1 van de wereld, won de US Open in 2018 en 2020, maar kende dit jaar een moeizame aanloop. In Toronto gaf de 24-jarige Japanse op vanwege rugklachten, in Cincinnati verloor ze ook in de eerste ronde.

Osaka begon nog goed en nam een 3-0 voorsprong in de eerste set. Collins knokte zich echter terug en was de beste in de tiebreak. In de tweede set kwam de Amerikaanse op 5-3. Osaka kreeg nog twee breakkansen in de daaropvolgende game, maar Collins sloeg op haar eerste matchpoint meteen toe.