Titelhoudster Swiatek gunt Zweedse slechts twee games, pijnlijke aftocht voor Barty

Swiatek had slechts een uur nodig om de nummer 60 van de wereld te verslaan. Ze maakte vooral indruk op de opslag van de Scandinavische. Ze won 86 procent van de punten op de tweede service van Peterson, die slechts één servicegame wist te winnen. De 20-jarige Swiatek heeft in Parijs al negen wedstrijden op rij geen set verloren.

In de aanloop naar Roland Garros was de nummer 9 van de wereld de beste in Rome, waar ze in de finale Karolina Pliskova met 6-0 6-0 declasseerde.

In de derde ronde is de Estse Anett Kontaveit de tegenstander van Swiatek. Zij liet op haar beurt de Française Kristina Mladenovic kansloos: 6-2 6-0.

Volledig scherm Ashleigh Barty verlaat geblesseerd de baan in Parijs. © AFP

Ashleigh Barty, de nummer 1 van de wereld, heeft opgegeven. De kampioene van 2019 ondervond hinder van een heupblessure. De 25-jarige Barty had tegen de Poolse Magda Linette de eerste set met 6-1 verloren. Na de openingsset werd Barty al buiten de baan behandeld aan haar linkerheup. Na het kansloze verlies van de eerste set probeerde Barty, die moeizaam bewoog, het in de tweede set nog even. Ze won haar eerste twee servicegames, maar nadat Linette op 2-2 was gekomen concludeerde ze dat verder spelen geen nut meer had.

Blessure

In aanloop naar Roland Garros kampte Barty al met een armblessure en in de eerste ronde speelde ze met een ingepakt linkerbovenbeen. De mondiale nummer 1 speelde dit gravelseizoen veel wedstrijden. Ze pakte de titel in Stuttgart en was finaliste in Madrid. Half mei gaf ze in Rome op tegen Cori Gauff, uitgerekend bij een voorsprong.

Barty won Roland Garros in 2019 door in de finale de Tsjechische Marketa Vondrousova te verslaan. Vorig jaar liet ze verstek gaan voor het grandslamtoernooi in verband met het coronavirus en de bijbehorende reisrestricties. Linette, de nummer 45 van de wereld, neemt het in de derde ronde op tegen de Tunesische Ons Jabeur.

Volledig scherm Karolina Pliskova gooit na een nieuwe misser met haar racket. © AFP

Pliskova eruit

Karolina Pliskova werd in de tweede ronde uitgeschakeld door de Amerikaanse Sloane Stephens, voormalig finaliste. Het werd 7-5 en 6-1. De 29-jarige Pliskova was als tiende geplaatst in Parijs. Pliskova speelde erg slordig op het Court Philippe-Chatrier en na anderhalf uur benutte Stephens haar eerste wedstrijdpunt op de service van de Tsjechische, die het duel besloot met haar 38e onnodige fout.

Vorig jaar bleef Pliskova ook al in de tweede ronde steken op Roland Garros. Slechts een keer haalde ze de tweede week in Parijs; in 2017 reikte ze tot de halve finales. De een jaar jongere Sloane Stephens, afgezakt naar plek 59 op de wereldranglijst, haalde drie jaar geleden de finale op Roland Garros. In 2017 won ze de US Open, maar de afgelopen jaren vielen haar prestaties tegen. Stephens kwam vorig jaar op geen van de drie gehouden grand slams verder dan de derde ronde. Wimbledon ging niet door.