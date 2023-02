Titelverdediger Félix Auger-Aliassime begint met overtuigende zege in Ahoy

Novak Djokovic weer de nummer 1 van de wereld, Tallon Griekspoor stijgt naar plaats 59

Novak Djokovic is na ruim een half jaar terug aan kop van de wereldranglijst. De Servische tennisser nam de eerste plaats over van de Spanjaard Carlos Alcaraz door de Australian Open te winnen. Djokovic was in juni vorig jaar van de bovenste plek gestoten door Daniil Medvedev uit Rusland.