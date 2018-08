Titelverdediger Kohlschreiber gelijk uitgeschakeld in Kitzbühel

In de derde set, die slechts 23 minuten duurde, won Istomin na een 1-0 achterstand zes games op een rij.



De in Kitzbühel woonachtige Kohlschreiber heeft een goede staat van dienst op het Oostenrijkse gravel. Hij won het toernooi in 2017 en 2015 en was finalist in 2012, toen Robin Haase hem versloeg.



De 31-jarige Istomin, die via de kwalificaties het hoofdtoernooi bereikte, is de nummer 95 van de wereld. Hij treft nu de als zesde geplaatste Duitse Maximilian Marterer.