Titelverdediger Nadal bereikt kwartfinale op US Open

Pliskova via Barty naar laatste acht in New York

21:58 Karolina Pliskova heeft zich bij de US Open als eerste geplaatst voor de kwartfinales van het vrouwenenkelspel. De als achtste geplaatste Tsjechische tennisster was in de vierde ronde in twee sets te goed voor de Australische Ashleigh Barty, die als nummer achttien was ingeschaald. Het werd in het Louis Armstrong Stadium, na een kleine anderhalf uur spelen, 6-4 6-4.